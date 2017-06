«Gewitter sind die besten Feuerwerke»

Gewitter jagen, danach ist Dominic Kurz aus Kandersteg im Kanton Bern geradezu süchtig. «Ich war schon als Zehnjähriger fasziniert von Gewittern, sie haben mich nie mehr losgelassen», sagt er. «Ich finde, es gibt kein besseres Feuerwerk als ein heftiges Gewitter.»

Mehr Erfahrung als Meteorologen

Inzwischen ist Kurz ein Storm-Chaser geworden, mit seiner Partnerin Lucia Dätwyler hat er die Seite «Unwetterbeobachtung» gegründet. «Wir können die Warndienste ergänzen, weil wir mehr Erfahrung als die Meteorologen haben.»

Ein Einblick in die Arbeit von Dominic Kurz und seinem Team:

Heutzutage könne man jederzeit sagen, wo ein Gewitter angesagt sei und wie stark dieses werde. «Unser Kick besteht darin, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein», sagt Kurz. Ein Storm-Chaser gehe raus und beobachte die Wetterprozess-Entwicklungen vom Anfang bis zum Ende, «von der Entstehung bis zur Auflösung der Gewitterzelle», erklärt der Berner seine Arbeit. Dabei haben Kurz und sein Team immer eine Spiegelreflexkamera, eine Go-Pro und ein Smartphone für allfällige Livestreams auf Facebook.

«Ein Restrisiko bleibt»

«Angst hatte ich bislang nie», sagt der Fotograf. Trotzdem begegnet er seiner Arbeit mit dem nötigen Respekt. «Wir wissen, was die Naturgewalt anrichten kann. Ein gewisses Restrisiko bleibt immer.» Grundsätzlich sei man lieber vorsichtig, als sich selber in Gefahr zu bringen und beispielsweise in einen geöffneten Schacht zu fallen – Faszination hin oder her.

In Thun, Luzern und im Emmental gebe es mitunter die heftigsten Gewitter der Schweiz. «Diese Regionen sind prädestiniert für Hagel.» Die Ostschweiz sei seltener betroffen. In den Bergregionen stürme es zwar häufiger, weil diese aber kaum bewohnt seien, gebe es weniger Schäden.

