Schoss Ghana am Afrika-Cup mit seinem Tor gegen Mali in den Viertelfinal: Captain Asamoah Gyan (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Ghana steht am Afrika-Cup als zweiter Viertelfinalist nach Senegal fest. Nach dem 1:0 gegen Mali kann das Team in der Gruppe D nicht mehr aus den Top 2 fallen.Das entscheidende Tor in Port-Gentil erzielte Asamoah Gyan.