Die Country Sisters unterhielten live in der Swizzly Halle und begeisterten Jung und Alt. Die Stimmung war gelöst und freudig. Im Trojka Energy Dome spielten drei Djs: Tha Groove Junkeez, Biber Beüder und The Opticalz. The Niceguys unterhielten im Underground-Zelt. Hip-Hop, Ghetto-Funk und Urban Electronics liessen die Leute das Tanzbein schwingen.

