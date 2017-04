Momentaufnahme aus der Saison 2016: Armon Orlik bodigt Samuel Giger im Schlussgang des Nordostschweizer Festes in Wattwil SG © KEYSTONE/EDDY RISCH

Die Kranzfestsaison der Schwinger wird am Sonntag mit einem Schlagerduell eröffnet. Am Thurgauer Kantonalen in Zihlschlacht duellieren sich die Jungstars Samuel Giger und Armon Orlik im Anschwingen.