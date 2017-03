Gilardoni bei Olympia-Hauptprobe im 20. Rang

Knapp ein Jahr vor den Winterspielen in Südkorea fuhr Gilardoni beim Weltcup-Finale im Alpensia Sliding Centre in beiden Läufen die 20. Zeit. Der Abschluss passte zu der von einer langwierigen Rückenverletzung geprägten Saison von Gilardoni, die im vergangenen Winter den Sprung an die Weltspitze geschafft hatte. Als Achte in Altenberg resultierte für die St. Gallerin nur ein Top-Ten-Platz.

Der Sieg im abschliessenden Rennen ging an die Weltmeisterin Jacqueline Lölling. Die Deutsche gewann damit auch den Gesamtweltcup vor ihrer entthronten Landsfrau Tina Hermann.

(SDA)