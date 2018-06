Mit Köpfchen zum Sieg

Der Verteidiger von Atlético Madrid stieg nach einer Freistossflanke von Carlos Sanchez am höchsten und traf aus sechs Metern mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0.

Der Sieg der Südamerikaner war verdient, hatte doch kurz zuvor Edinson Cavani einen Freistoss an den Innenpfosten gesetzt. Und auch Luis Suarez verpasste den Führungstreffer mehrmals nur knapp, als er jeweils alleine vor dem starken ägyptischen Keeper Mohamed El-Shenawy auftauchte (23./46./73.). Dem 31-jährigen Stürmer vom FC Barcelona blieb in seinem 99. Länderspiel aber ein Treffer verwehrt.

Insgesamt boten die beiden Teams einen lange Zeit enttäuschenden Auftritt im Stadion in Jekaterinburg, in dem einige tausend Plätze auf den Rängen frei blieben. Ägypten verzichtete im ersten WM-Spiel seit 28 Jahren auf seinen Superstar Mohamed Salah. Der Stürmer vom FC Liverpool wurde aufgrund seiner im Champions-League-Final Ende Mai erlittenen Schulterverletzung geschont. Ebenfalls nicht eingesetzt wurde der 45-jährige Torhüter Essam El-Hadary, der bei einem Einsatz zum ältesten WM-Spieler der Geschichte avanciert wäre.

Nach dem 5:0 im Eröffnungsspiel am Donnerstag zwischen Russland und Saudi-Arabien führt der WM-Gastgeber nach dem 1. Spieltag die Gruppe A vor Uruguay an. Die nächste Partie dieser Gruppe findet am Dienstag zwischen Russland und Ägypten statt, Uruguay trifft in seinem zweiten Spiel am Mittwoch auf Saudi-Arabien.

Ägypten – Uruguay 0:1 (0:0)

Jekaterinburg. – 27’015 Zuschauer. – SR Kuipers (NED). – Tor: 89. Gimenez (Freistoss Sanchez) 0:1.

Ägypten: El-Shenawy; Fathi, Gabr, Hegazy, Abdelshafy; Elneny, Hamed (50. Morsy); Warda (82. Sobhy), Said, Trezeguet; Mohsen (63. Kahraba).

Uruguay: Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez (58. Sanchez), Vecino (87. Torreira), Bentancur, De Arrascaeta (59. Rodriguez); Suarez, Cavani.

Bemerkungen: Ägypten ohne El-Hadary und Salah (beide Ersatz). 88. Freistoss von Cavani an den Pfosten. Verwarnung: 96. Hegazy (Foul).

Gruppe A. Rangliste: 1. Russland 1/3 (5:0). 2. Uruguay 1/3 (1:0). 3. Ägypten 1/0 (0:1). 4. Saudi-Arabien 1/0 (0:5).

(SDA)