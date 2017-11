Gin, Sextoys und Nagellack zum Advent

Gin-Adventskalender

Das kriegen wir Gin. Mit einem Glässchen Gin Tonic lässt es sich doch viel besser in den Tag starten, oder nicht? Alle Gin-Fans brauchen genau diesen Adventskalender. Jeden Tag gibt es ein neues Fläschchen Gin oder Tonic aus der ganzen Welt.

Diese Art von Adventskalender gibt es übrigens auch in der Whisky– oder Bier-Variante.

Jeden Tag ein neues Sextoy

Zur besinnlichen Weihnachtszeit verkauft die Erotikplattform «Amorana» einen ganz speziellen Adventskalender. Er ist nämlich prall gefüllt mit Sexspielzeugen, Dessous und Zubehör. Perfekt für kalte Winternächte.

Alles, was des Techniker-Herz begehrt

Im Adventskalender von Interdiscount gibt es laut Beschreibung alles was «Männer, Väter, Brüder oder Freunde» wollen. Der Kalender wurde von Männern getestet und für Männer kreiert. Es handelt sich um eine Limited Edition und enthält alles, was Männern auf der technischen Seite Spass macht. Wir sind im Gegensatz zu Interdiscount ziemlich sicher, dass auch technik-affine Frauen daran Spass haben.

Jeden Tag ein H&M-Stück

Auch für die Frauen gibt es spezielle Adventkalender. Zum Beispiel den Kalender von H&M. Jeden Tag gibt es ein neues Paar Ohrringe.

Ein Kalender zum Hand anlegen

Vom Schraubenzieher zum Hammer: Dieser Adventskalender hat alles, was es zum Handwerken braucht. Damit hat nicht nur der Mann oder die Frau Freude, sondern auch der Partner, wenn Mann oder Frau endlich Hand anlegt.

Mit Top-Figur an den Weihnachtsabend

Ja, die Weihnachtszeit ist bekanntlich die Zeit, in der man besonders viel und besonders ungesundes Essen in sich hinein stopft. Wie kann man all den Weihnachtsguetzli auch widerstehen? Es gibt aber einen Fitness-Adventkalender, der die Gewichtszunahme abwenden kann, wenn man sich denn daran hält. «Fit statt fett» heisst der Adventkalender und enthält nebst Sportübungen auch einzelne Sportartikel.

Radio zum selber basteln

In 24 Schritten zum eigenen Retro-Radio – dieser UKW-Radio Adventskalender enthält einen kompletten Bausatz für ein Retro Radio.

Jeden Tag ein neues Rätsel

Wer kennt sie nicht? Die drei ??? – Mit diesem Adventskalender kann man jeden Tag im Dezember ein neues Rätsel lösen, um am Schluss den Fall aufzuklären.

Bunte Adventszeit auf den Nägeln

Noch nie war die Adventszeit so bunt, wie mit diesem Adventskalender. Jeden Tag gibt es eine neue Farbe auf den Nagel gedrückt. Ein Traum für jede Beauty-Queen.

