Fussball-Giganten: Gipfeltreffen in Madrid

Zurück im Kreis des Nationalteams: Der 35-jährige Rekordtorschütze David Villa soll Spaniens Offensive gegen Italien befeuern © KEYSTONE/EPA EFE/FERNANDO VILLAR

In Madrid kommt es am Samstag in der WM-Qualifikation zum Spitzenspiel der Gruppe G zwischen Spanien und Italien. Das Gipfeltreffen der beiden punktgleichen Fussball-Giganten kündigt sich als Duell um den Gruppensieg an. Beide Teams blieben bisher ungeschlagen und halten bei 16 Punkten.