Girouds Traumtor zum Jahresstart

Knapp 17 Minuten waren im Emirates Stadium im Norden Londons gespielt, als der französische Internationale am Neujahrstag ein potenzielles «Tor des Jahres» zum 1:0 erzielte. Nach einem herrlich vorgetragenen Konter über mehrere Stationen verwertete Giroud die Flanke von Alexis Sanchez spektakulär im Fallen mit dem Absatz via Lattenunterkante zu einem sogenannten «Skorpion»-Tor.

Olivier Giroud with the Goal of 2017 and we still have 364 days left😍😍😍 pic.twitter.com/XVHrbim1rP

