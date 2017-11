Gitarre von Bob Dylan für fast 400’000 Dollar versteigert

Für diese Gitarre, die einst Bob Dylan gehörte, wurden 400'000 Dollar hingeblättert. © KEYSTONE/AP/LM OTERO

Eine Gitarre von Bob Dylan aus den 1960er Jahren ist in den USA für knapp 400’000 Dollar versteigert worden. Der Käufer wollte anonym bleiben, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas (Texas) am Sonntag auf Anfrage mit.