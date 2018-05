Bob Dylans Gitarre versteigert

Auch sie wurden versteigert: Ein Bühnenkostüm von Pop-Sänger Elton John (m) und eine Gitarre (l), die Bob Dylan in einer entscheidenden Phase seiner Musik-Karriere begleitete. (Archiv) © Keystone/AP/MARK LENNIHAN

Eine Gitarre, die Bob Dylan in einer entscheidenden Phase seiner Musik-Karriere begleitet hat, ist in New York für fast eine halbe Million Dollar versteigert worden. Die Fender Telecaster aus dem Jahr 1965 wechselte am Samstag für 495’000 Dollar den Besitzer.