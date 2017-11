Gläubiger drängen auf Zahlungsausfall von Venezuela

Gläubiger setzen die venezolanische Regierung von Präsident Nicolás Maduro unter Druck und fordern die formale Feststellung eines Zahlungsausfalls. © KEYSTONE/EPA PRENSA MIRAFLORES/EFE/MIRAFLORES HANDOUT

Venezuela gerät wegen seiner Schuldenprobleme immer mehr unter Druck. Gläubiger des lateinamerikanischen Landes beantragten am Mittwoch bei der in New York ansässigen Derivateorganisation Isda, einen Zahlungsausfall des staatlichen Energiekonzerns PDVSA festzustellen.