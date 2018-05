Glamping am OpenAir St.Gallen

Wer schon am OpenAir St.Gallen war weiss, dass es Petrus nicht immer allzu gut meint mit den meist zeltenden Musikfans. Die Nacht im Zelt wird zum sprichwörtlichen Gang vom Regen in die Traufe – Lagerfeuer-Romantik geht anders. Doch jenen, die des Zeltens überdrüssig sind, sei in diesem Jahr geholfen. Dies in Form des «Hotel Sittertobel», wie es die Veranstalter des OpenAir St.Gallen anpreisen.

«Wir haben schon einige Jahre darüber nachgedacht, ein Glamping-Village zu installieren», sagt Sabine Bianchi vom OpenAir St.Gallen. In diesem Jahr werden in einer Testphase vier Holzhäuschen auf dem ehemaligen Helfer-Zeltplatz platziert. «In den Häuschen gibt es je zwei Schlafplätze und die sanitären Anlagen sind gleich in der Nähe. Dieses Angebot ist etwas für Gäste, welche keine Lust auf den holprigen Untergrund auf dem OpenAir-Gelände haben und lieber in einem richtigen Bett mit einem fixen Dach über dem Kopf schlafen.»

Gewinnen oder mieten

Die Chance auf eines der Glamping-Nester ist in diesem Jahr aber eher gering. Zwei der Häuschen werden aktuell verlost. Sobald diese ihre Gewinner gefunden haben, werden die restlichen beiden über den herkömmlichen Weg vermietet. In welchen Höhen sich die Preise bewegen werden, steht laut Sabine Bianchi zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Zeltplatz bleibt unverändert

Hardcore-Camper müssen nun aber nicht um ihren Zeltplatz bangen. «Weil es in diesem Jahr nur vier Einheiten sind, werden diese nur sehr wenig Platz vom normalen Zeltplatz wegnehmen.» Als Zusatz wird nach wie vor das Tipi-Dorf angeboten. Ob dieses in Zukunft komplett durch das Glamping-Village ersetzt wird, ist noch offen.

(dab)