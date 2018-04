Gleich zwei Flugschüler in Jakobsbad abgestürzt

In Jakobsbad sind zwei Gleitschirm-Flugschüler abgestürzt. © iStock (Symbolbild)

In Jakobsbad sind am Sonntag gleich zwei Gleitschirm-Flugschüler innert fünf Minuten abgestürzt. Beide prallten in dieselbe Telefonleitung. Die erste Schülerin wurde mit der Rega ins Spital gebracht, der zweite Schüler verletzte sich an der Hand.