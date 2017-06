Der Gleitschirm-Pilot wurde in der Region oberhalb von Montreux VD tot aufgefunden. (Symbolbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Ein 62-jähriger Gleitschirm-Pilot ist am Montag tot in der Region von Les Avants oberhalb von Montreux VD aufgefunden worden. Er war nach ersten Erkenntnissen am Sonntagabend abgestürzt.