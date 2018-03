Gleitschirmflieger hängt vier Stunden in Baumgruppe

Ein Gleitschirmflieger ist während rund vier Stunden auf einer Höhe von 25 Metern in einer Baumgruppe hängen geblieben. © Kantonspolizei Aargau

Ein 49-jähriger Gleitschirmflieger ist am Samstagmorgen oberhalb von Gansingen AG in einen Buchenwald gestürzt. In 25 Metern Höhe musste der leichtverletzte Schweizer fast vier Stunden ausharren, bis er gerettet werden konnte.