Der 25-jährige Gleitschirmpilot war am Nachmittag um 15.30 Uhr beim Punt Murgal in der Nähe von Pontresina im Begriff, seinen Landeanflug vorzubereiten. Beim Landemanöver klappte aus noch ungeklärten Gründen der Fallschirm des Piloten zu. Der Mann stürzte rund zehn Meter in die Tiefe.

Beim Sturz zog sich der Pilot schwere Rückenverletzungen zu, die Rega musste ihn ins Kantonsspital nach Chur fliegen. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den Unfallhergang.

(kapo gr/red)