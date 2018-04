Gleitschirmpilot zu Tode gestürzt

Am Samstag startete der brevetierte Gleitschirmpilot vom Kronberg aus zu einem Nachmittagsflug. Kurz vor 15.30 Uhr stürzte der junge Mann in der Nähe der Vogelegg in Gonten ab, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt. Die sofort aufgebotene Rega konnte den abgestürzten Piloten schnell finden. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der junge Mann noch auf der Unfallstelle. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Appenzell Innerrhoden wird die Unfallursache durch die Kantonspolizei abgeklärt.

(red.)