Glückskette ruft zu Spenden für Rohingya-Flüchtlinge auf

Rohingya-Kinder warten auf Hilfe in einem Flüchtlingslager in Bangladesch. © KEYSTONE/AP/DAR YASIN

Die Glückskette ruft zu Spenden für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch auf. Die aus Myanmar geflüchteten Rohingya befänden sich in einer humanitären Notlage; Soforthilfe sei dringend nötig, schreibt die Glückskette in einer Mitteilung.