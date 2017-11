Am Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra laufen glühende Ströme den Hang herunter (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/DEDI SINUHAJI

Der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht zu Mittwoch waren rotglühende Fontänen zu sehen, die aus dem Krater in die Höhe spritzten. Glühende Ströme flossen die Hänge in der Nähe des Gipfels hinunter.