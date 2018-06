Gmelin siegt in Belgrad, Rang 2 für Röösli

Jeannine Gmelin überzeugt beim Saisonstart in Belgrad © KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Skiff-Weltmeisterin Jeannine Gmelin startet überzeugend in die Weltcup-Saison der Ruderer. Sie feiert in Belgrad einen überlegenen Sieg. Bei den Männern wird Roman Röösli Zweiter.Jeannine Gmelin hat beim Weltcup-Auftakt in Belgrad eine eindrückliche Demonstration ihrer Stärke abgeliefert.