Cristobal Huet (Bildmitte) nimmt die WM-Vobereitung mit Frankreich nun in rund zehn Tagen auf © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Cristobal Huet (41) unterzog sich letzte Woche einem kleinen Eingriff am Knie.Der Lausanner Keeper Huet wird in rund zehn Tagen die WM-Vorbereitung bei den Franzosen aufnehmen und damit die Testspiele gegen die Schweiz am Wochenende verpassen.