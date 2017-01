Gössi will FDP neu positionieren

FDP-Präsidentin Petra Gössi - hier bei ihrer Rede an der FDP-Delegiertenversammlung im vergangenen November in Thun - will ihrer Partei ein neues Image verpassen: weg von der Partei der Grosskonzerne und Reichen hin zur Partei, die sich auch um die KMU und ihre Angestellten kümmert. (Archiv) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX