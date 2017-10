Goetheturm in Frankfurt am Main komplett abgebrannt

Der vollständig aus Holz bestehende Goetheturm - ein Wahrzeichen Frankfurts - steht in Flammen. Die Feuerwehr liess ihn kontrolliert abbrennen. © Keystone/DPA dpa/ARNE DEDERT

In Frankfurt am Main ist mit dem Goetheturm eines der Wahrzeichen der Stadt komplett abgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag stand der hölzerne Aussichtsturm im Stadtwald bereits voll in Flammen.Dies sagte ein Feuerwehrsprecher.