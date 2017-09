Götze droht erneut auszufallen

Der Mittelfeldspieler konnte das Spiel nicht beenden. «Er hat Probleme mit den Zähnen. Das sieht nicht so gut aus. Nicht alle Zähne sind mehr an der richtigen Stelle», sagte BVB-Trainer Peter Bosz, «es tut schon weh, wenn man darüber spricht.»

Ein Einsatz von Götze, der in der vergangenen Saison aufgrund einer Stoffwechselerkrankung monatelang ausgefallen war, im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln ist fraglich. Vertonghen hatte nach dem Foul in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte gesehen.

(SDA)