Einsatz wegen eines Mannes mit Messer

«Personen haben in Goldach einen Mann mit einem Messer gesehen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Er befinde sich in einer Wohnung in Goldach und sei womöglich psychisch verwirrt. «Wir versuchen nun, zu ihm zu gelangen und ihn zu beruhigen.» Es bestehe keine Gefahr für Dritte.

«Er hat auf dem Fenster geschrien und gedroht, sich etwas anzutun», beschreibt eine Leserreporterin die Situation gegenüber «Tagblatt Online».

Das Wohnhaus befindet sich in der Nähe der Kantonalbank-Filiale. Der Verkehr ist nicht beeinträchtigt.

(red.)