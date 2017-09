Jake Gyllenhaal kommt nach Zürich

Die Co-Direktoren des Festivals, Karl Spoerri und Nadja Schildknecht, loben den 36-Jährigen laut einer Mitteilung vom Donnerstag als einen «der interessantesten und vielseitigsten Filmschauspieler der Gegenwart».

«Stronger» ist eine auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte über den Arbeiter Jeff Baumann, der beim Bombenattentat am Boston Marathon 2013 beide Beine verlor. Der 27-Jährige hatte an der Ziellinie auf seine Ex-Freundin Erin (Tatjana Maslany) gewartet, um ihr Herz zurückzuerobern.

Gyllenhaal ist vor allem für seine Rolle an der Seite des verstorbenen Heath Ledger im Drama «Brokeback Mountain» bekannt, für die er einen Oscar als Bester Nebendarsteller gewann. Er spielte aber auch in Filmen wie «End of Watch», «Nocturnal Animals», «Love and other Drugs» oder dem Thriller «Nightcrawler», der 2014 am ZFF lief.

Das diesjährige Zurich Film Festival findet vom 28. September bis am 8. Oktober statt.

(SDA)