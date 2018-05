Filmfest Cannes: Goldene Palme für Familiendrama aus Japan

Regisseur Hirokazu Kore-Eda. Sein berührendes Familiendrama "Shoplifters" ist in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA GETTY IMAGES POOL/ANDREAS RENTZ / POOL

Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an das berührende Familiendrama «Shoplifters» des Japaners Kore-Eda Hirokazu. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.Der 55-Jährige erzählt in dem Werk von einer aus Aussenseitern zusammengewürfelten Familie, die am Rande der Gesellschaft lebt.