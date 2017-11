Die US-Bank Goldman Sachs hat hunderte Mitarbeiter auf der Karriereleiter nach oben befördert. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Die Investmentbank Goldman Sachs befördert 509 Mitarbeiter in den Posten des Generaldirektors (Managing Director). Dies betreffe 101 Angestellte im Investmentbanking und 130 in der Wertpapierabteilung, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit.Etwa 24 Prozent der Beförderten seien Frauen.