Viktorija Golubic steht beim WTA-Turnier in Dubai in der 2. Runde

Erfolgserlebnis für Viktorija Golubic (WTA 62) in Dubai: Die 24-jährige Zürcherin übersteht am WTA-Turnier in den Emiraten die Startrunde. Für Golubic ist es beim vierten Turnier in diesem Jahr der erste Sieg. Sie setzte sich in der 1. Runde des mit 2,66 Mio.