Golubic in Strassburg früh ausgeschieden

Viktorija Golubic kommt in diesem Jahr nicht recht voran © KEYSTONE/AP/SERGEI GRITS

Die Zürcherin Viktorija Golubic verpasst am WTA-Sandplatzturnier in Strassburg ihren vierten Matchsieg des Jahres. Sie unterliegt der Tschechin Kristyna Pliskova 2:6, 6:4, 5:7.Kristyna Pliskova, in der Weltrangliste 15 Plätze vor Golubic als 48.