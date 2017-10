Google unterstützt journalistische Bezahlinhalte

Google kommt den Verlagen entgegen: Sie können künftig selbst bestimmen, ob und was frei über die Suchmaschine im Internet verfügbar ist. (Symbolbild) © Keystone/AP/Marcio Jose Sanchez

Google will Verlagen weltweit dabei helfen, ihre bezahlpflichtigen Inhalte-Angebote im Web besser zu vermarkten. Die Tochter des Internetkonzerns Alphabet kündigte am Montag in Mountain View an, in der Suchmaschine journalistische Bezahlinhalte besser zu unterstützen.