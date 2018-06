Gorilladame Goma ist im Zoo Basel 58-jährig gestorben

Gorilladame Goma wurde 58 Jahre alt. (Archivbild) © zvg/Zoo Basel (Torben Weber)

Der erste in einem europäischen Zoo geborene Gorilla ist tot: Gorilladame Goma ist am Donnerstag im Zoo Basel altershalber gestorben. Sie wurde 58 Jahre alt. Die betagte Gorilladame sei am Donnerstag um 12.15 Uhr im Kreise ihrer Familiengruppe gestorben, teilte der Zoo Basel am Freitag mit.