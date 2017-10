Gosling und Ford lachen sich kaputt

Okay, man muss sagen, die Frau, die das Interview führt, ist auch eine Spassbombe. Nur schon ihr Lachen zu Beginn des Interviews hätte uns dazu gebracht, selbst laut loszulachen. Eigentlich geht es um den neuen Film der beiden Schauspieler, Blade Runner 2049.

Bevor es aber wirklich ums Thema geht, klagt Harrison Ford darüber, dass er sich einen hübscheren Einstieg in das Interview gewünscht hätte. «Ein bisschen fröhliche Musik, das wäre hübsch», sagt Ford. Schon da kann sich Ryan Gosling fast nicht mehr beherrschen – kurzerhand öffnet er einen Schnaps. Das sei jetzt nötig, meint er. So beginnt ein Interview, das nie und nimmer ernst und gesittet zu und her gehen wird…

(enf)