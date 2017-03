Gossauer Klasse setzt Zeichen gegen Littering

«Wer etwas wegwirft, denkt womöglich nicht, dass sich der Abfall so sehr ansammelt», sagt Martin Eberle, Mitorganisator des Projekts in Gossau, gegenüber TVO. Viertklässler versehen jene Stellen einer Wiese, auf denen Abfall zu finden ist, mit einem roten Fähnlein. Die Markierungen sollen zeigen, in welchem Ausmass die Umwelt vom Littering-Problem betroffen ist.

Vor allem den Bauern macht die Thematik zu schaffen: «Abfall ist ein bekanntes Problem, weil er die Kühe krank macht», sagt Landwirt Markus Bernhardsgrütter. Aluminiumdosen seien ganz schlimm, ein Tier erleide dadurch innere Verletzungen. Und auch Plastik und Karton seien gefährlich.

Die IG Saubere Umwelt integriert Kinder in ihre Projekte, weil sie schon früh sensibilisiert werden sollen. TVO hat Gossauer Viertklässler am Dienstag bei der Littering-Aktion besucht:

(red.)