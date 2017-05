Holos verfügt über die Erfahrung von zwölf WM-Teilnahmen. Zudem war er Olympia-Teilnehmer 2014 in Sotschi. Mit Färjestads wurde er 2009 schwedischer Meister und absolvierte 39 NHL-Partien mit den Colorado Avalanche sowie über 100 Spiele in der KHL mit Lokomotive Jaroslawl. 2015 kehrte Holos in die schwedische Liga zu Färjestad BK zurück. Dort kam er in zuletzt 58 Meisterschaftsspielen auf 20 Skorerpunkte (9 Tore).

(SDA)