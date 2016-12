Roger Federer ist der «Most Stylish Man 2016»

Am Ende habe sich «der zurückhaltend elegante» Tennis-Profi gegen den britischen Schauspieler Hiddleston durchgesetzt, schrieb das Magazin am Dienstag auf seiner Homepage. Gewählt haben die «GQ»-Leser. «Schweizer-illustrierte.ch» zeigte am Mittwoch Bilder von Federers schönsten Looks.

Im vergangenen Jahr zeigte sich der 35-jährige Familienvater mit Ehefrau Mirka öfters auf dem roten Teppich, im Februar an der Oscar-Verleihung in Los Angeles, im Oktober an der Fashion Week Paris, notabene Seite an Seite mit «Vogue»-Chefin Anna Wintour.

(SDA)