Grabser Tenues an Marathon in Marokko

«Statt unsere gebrauchten Trainer in die Kleidersammlung zu geben, schicken wir sie lieber an einen Ort, wo sie sicher gebraucht werden», sagt Peter Eggenberger, Präsident des STV Grabs. Eine Grabserin, die sich seit zehn Jahren für die arme Bevölkerung von Marokko einsetzt, hat die Kleider kürzlich einem Waisenhaus in Agadir übergeben. «Es ergab sich die Gelegenheit, den Kids eine Freude zu machen. Dank der Sportanzüge konnten sie am Agadir-Marathon mitlaufen und kamen mal raus», freut sich Renata Vetsch, die Bilder der Waisen in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Grabs, wenn…» gepostet hat (siehe Galerie).

Es sei schön, wenn der Turnverein Grabs auf einem anderen Kontinent vertreten ist, findet Eggenberger. «Es handelt sich aber nicht um einen PR-Gag.» Vielmehr gehe es darum, das Archiv mit Sportklamotten, beispielsweise nach Turnfesten, für einen guten Zweck auszumisten. Der STV Grabs plant, damit auch in Zukunft gemeinnützige Organisationen zu unterstützen.

(lag)