Ein Hotel an der Grenzmauer

Anlehnung an Waldorf? Das "Walled Off Hotel" des Künstlers Banksy eröffnet am Samstag in Bethlehem. © KEYSTONE/EPA/ABED AL HASHLAMOUN

Der britische Graffiti-Künstler Banksy eröffnet ein Hotel in Bethlehem direkt an der Sperrmauer zwischen dem Westjordanland und Israel. «Es hat den schlechtesten Ausblick aller Hotels in der ganzen Welt», sagte Banksy über das «The Walled Off Hotel».