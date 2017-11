Graffiti-Künstler erringen juristischen Sieg in New York

Die Graffiti von "5Pointz" in einer Industrieanlage im New Yorker Stadtteil Long Island City wurden inzwischen übertüncht. Eine Geschworenen-Jury gelangte zu dem Schluss, dass ein Investor mit der Zerstörung von Graffiti-Kunst gegen das Gesetz verstossen habe. (Archivbild) © KEYSTONE/AP ap/FRANK FRANKLIN

Graffiti-Künstler haben in New York einen wichtigen juristischen Erfolg im Streit mit einem Immobilienunternehmer erzielt. Eine Jury gelangte am Dienstag zu dem Schluss, dass der Investor mit der Zerstörung von Graffiti-Kunst gegen das Gesetz verstossen habe.