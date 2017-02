Einer aus dem internationalen Ensemble: Der Marokkaner Mehdi Carcela feiert ein Tor für Granada © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL ANGEL MOLINA

Granada sorgt am Freitagabend beim 4:1-Heimsieg über Betis Sevilla für ein Novum in der spanischen Meisterschaft: In der Startaufstellung des Abstiegskandidaten stehen Spieler aus elf Nationen. Die elf Spieler, die die Partie begannen, kommen aus vier verschiedenen Kontinenten.