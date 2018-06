Gras-Skifahren, heulende Motoren und Musik

Egal ob essen, Musik hören oder einfach nur zuschauen. Dieses Wochenende kommen alle bei (mehr oder weniger) gutem Wetter im ganzen FM1-Land auf ihre Kosten. In den Wochenendtipps seht ihr, wo was geht.

Lenzerheide Motor-Classics

Bereits zum 7. Mal finden am Wochenende die Lenzerheide Motor Classics statt. Mit rund 200 historischen Fahrzeugen sind die Motor Classics auch in diesem Jahr komplett ausgebucht. Mit dabei sind Raritäten wie der Bentley 3 Liter Speed Model, der Alfa Romeo 6C SS Zagato oder ein original Formel 1 Ferrari. Mehr dazu findest du hier.

Streetfood Festival St.Gallen

Essen, essen und noch mehr essen! Von Freitag bis Sonntag erwarten euch internationale Speisen mit frisch zubereiteten Kreationen auf dem St.Galler Spelteriniplatz. Erstmals findet auch ein Bergfood Festival statt, welches im Streetfood Festival integriert wird. Pausenloses Schlemmen ist angesagt. 😋🤤 Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei. Mehr dazu.

Strassenkunstfestival Buskers in Chur

Musik trifft auf Comedy, Tanz verbrüdert sich mit Theater und Artistik. Am Samstag und Sonntag verwandelt sich die Churer Altstadt in ein lebendiges Kulturzentrum unter freiem Himmel – von der Bahnhofstrasse bis zum Arcas. 82 Künstlerinnen und Künstler aus 16 Nationen beehren dabei die Alpenstadt. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Bergrennen Hemberg

Letztes Jahr baute der britische Star-Moderator Richard Hammond einen Unfall. Dieses Jahr soll es am Bergrennen Hemberg am Samstag und Sonntag ein wenig ruhiger zu und her gehen. Sei mit dabei, wenn Rennfahrer die knapp zwei Kilometer lange Strecke bis nach Hemberg hochrasen. Noch bis Freitagabend ist der Vorverkauf offen. Mehr dazu gibt es hier.

Tour de Suisse in Frauenfeld

Von Freitag bis Sonntag steht der Thurgauer Hauptort ganz im Zeichen des Velos. Die Tour de Suisse startet in Frauenfeld, das gesamte Wochenende werden einige der besten Velofahrer im Thurgau zu Gast sein. Am Samstag absolvieren die Fahrer ein Mannschaftszeitfahren, am Sonntag fahren sie einen 155 Kilometer langen Rundkurs durch die Ostschweiz. Das ganze Wochenende finden in Frauenfeld diverse Rahmenaktivitäten statt, unter anderem wird Mountainbikerin Jolanda Neff zu Gast sein. Das gesamte Info-Heft findest du hier.

24-Stunden-Flohmarkt in Kreuzlingen

Am Samstagnachmittag beginnt er, am Sonntagabend ist er vorbei: Der grenzüberschreitende Flohmarkt in Kreuzlingen und Konstanz dauert rund 24 Stunden. Auf neun Laufkilometern bieten rund 1000 Aussteller ihre Ware an. Erwartet werden 80’000 Schnäppchenjäger. Der Flohmarkt schlängelt sich durch die Städte Kreuzlingen und Konstanz und endet am Konstanzer Rheinufer, wo die Stände vor allem in der Nacht eine besondere Athmosphäre zaubern. Alle Infos findest du hier.

Fides-Schülterturnier

Nebst all dem musikalischen, künstlerischen und kulinarischen Verführungen darf natürlich auch der Sport nicht zu kurz kommen. Das «grösste Schüler-Handballturnier der Schweiz» findet bereits zum 53. Mal statt. 140 Mannschaften von der 2. Primar- bis zu 3. Sekundarstufe kämpfen unter freiem Himmel auf dem Halden-Areal in St.Gallen um den Titel in ihrer jeweiligen Kategorie. Dank Festwirtschaft ein Fest für klein und gross. Mehr zum Handballturnier.

Buchser Vespatreffen

Es knattert wieder in Buchs! Zum zehnten Mal steht das Vespa-Treffen am Samstag in Buchs auf dem Programm. Neben den Vespas aus sieben Jahrzehnten sind auch die Oldtimer des «Motor Veteranen Club Liechtenstein» sowie des «Fiat 500 Club Liechtenstein» zu bestaunen. Das Jubiläumsprogramm beinhaltet zwei Konzerte und ein erweitertes Verpflegungsangebot. Hier findest du weitere Infos.

Trail Run am Churer Hausberg

Noch etwas für alle Sportvernarrten: Am Sonntag werden auf dem Brambrüesch mehrere Strecken für Trailrunnerinnen und Trailrunner mit einem Lauf-Event eröffnet. Als Namensgeberin unterstützt die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur den Renntag. Dabei gilt es zwischen 340 und 2000 Höhenmetern zu bezwingen. Für jeden Lauftyp und für jedes Leistungsniveau ist somit etwas dabei. Belohnt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem unvergesslichen Lauferlebnis und einen atemberaubenden Ausblick von Brambrüesch auf die Stadt Chur. Infos für Rennbegeisterte.

FIS Grasskirennen Bömmeli / Urnäsch

Schnee im Sommer! Naja, nicht ganz. Aber Skifahren im Sommer. Vom Freitag bis Sonntag messen sich beim Skilift Bömmeli, nahe Urnäsch, Skifahrer in den Disziplinen Super-Kombination, Slalom und Riesenslalom. Und das ganze auf dem Gras. Ein ungewohnter Spass, auch für die Kleinen. Für sie gibt es einen Children Cup. Hier findet ihr mehr Infos zum Grasskirennen.

Eröffnung Spieleweg St.Gallen

So, jetzt auch noch etwas für die ganz Kleinen: Am Samstag wird der Spieleweg in St.Gallen eröffnet. Mehrere Spielwege führen mit rund 65 Spielorten quer durch die Stadt. Kinder, Jugendliche, Familien oder Spontanbesuchende sollen animiert werden, sich wieder einmal auf ein bekanntes oder auch neues Spiel einzulassen. Immer handelt sich um einfache Spiele. Hüpfen, zielen, springen, werfen stehen im Vordergrund der Aktivitäten. Alle Infos gibt es hier.

Polizeimusiktreffen und Leistungsschau

Gute Marschmusik geniessen und dabei erfahren, was die Polizeikorps eigentlich alles so machen? Das geht. Am Samstag gewähren die Kantons- und die Stadtpolizei St.Gallen auf dem Olma-Areal einen einmaligen Einblick in ihr Schaffen. Inklusive inszeniertem Verkehrsunfall. Ebenfalls in der Stadt St.Gallen findet das Polizeimusiktreffen statt. Alles Wissenswerte gibts hier.

Kulturcontainer Uznach

Ein bisschen Kultur muss jetzt auch noch sein: Vom Freitag bis Sonntag macht der St.Galler Kulturcontainer in Uznach Halt. Er bietet Gross und Klein ein vielseitiges Programm aus regionaler Musik, Kunst, Kultur und Handwerk. Das Containerdorf beheimatet einen Bühnen- einen Handwerks- und drei Gastro-Container. Es gibt Kindervorstellungen, Lesungen, Konzerte, Kochen oder Theater. Alles Wichtige findet ihr hier.

(saz)