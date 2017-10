Gratis-Tickets: «Haben Codes gesperrt»

Am Mittwochmorgen schien für die Fans der Landwirtschaftsmesse ein Traum in Erfüllung zu gehen: Die Tageseintritte konnten für 0 statt normalerweise 17 Franken erworben werden. Am Abend teilte die St.Galler Messe den Billettkäufern schliesslich mit, dass die Tickets ungültig seien. «Der Olma-Ticketshop auf unserer Webseite war von einem technischen Fehler betroffen. Da es sich beim Preis von 0 Franken statt 17 Franken um einen offensichtlichen Irrtum handelt, werden wir diese Tickets annullieren», stand im E-Mail.

Wer an die Olma will, muss zahlen

Weil die Billettkäufer ihre Daten hinterlassen hätten, habe man sie schnell kontaktieren können, sagt Katrin Meyerhans, Abteilungsleiterin Publikumsmessen bei der Olma. «Wir haben alle Codes gesperrt.» Es ist also nicht möglich, ab dem kommenden Donnerstag mit einem der Gratis-Tickets auf das Messegelände zu gelangen.

«Treffen keine weiteren Massnahmen»

Meyerhans möchte nicht bekannt geben, wie viele Personen von der Ticket-Panne betroffen sind – auch nicht, ob es sich um 50 oder 1000 Gratis-Billette handelt. Bestätigen kann sie dafür, dass auf die Käufer der kostenlosen Eintritte keine Konsequenzen zukommen. «Wir haben sie darüber informiert, dass die Tickets ihre Gültigkeit verlieren. Weitere Massnahmen treffen wir nicht.»

Verboten, Tickets online zu verkaufen

Lande eines der Gratis-Tickets auf dem Schwarzmarkt, versuche man, ausfindig zu machen, wer dieses verkaufen wolle. «Es ist ohnehin verboten, die Tickets online weiterzuverkaufen», sagt Meyerhans, «auch, wenn diese bezahlt wurden».

(lag)