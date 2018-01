Grazia und Jay – Tempi Passati

Die Produzenten Armin Pertl und Stefan Pössnicker sind voller Stolz: «Grazia & Jay haben ohne Hilfe von Fanclub-Votings – weil es keiner gewusst hat – über 12.000 Stimmen bekommen. Das ist

bemerkenswert und zeigt, dass die Schlagerfans Grazia & Jay hören wollen. Das bestärkt uns in unserer Philosophie, auch weiterhin auf Grazia & Jay zu setzen.»

Diese Philosophie wird nun umgesetzt mit einer neuen Single-Veröffentlichung aus dem aktuellen Album “Il numero due”. Es wird wieder deutsch-italienisch mit der Nummer «Tempi Passati». Doch um was geht es?

«Tempi Passati» bedeutet auf deutsch, vergangene Zeiten. Diese Zeile fiel Jay beim Joggen ein. Der Text führt zurück ins Jahr 2004, wo sich Grazia & Jay kennenlernten und ein Paar wurden. In dieser Zeit hat Jay einen Haken an seine nicht immer leichte Vergangenheit gemacht. Er sagte sich «Tempi Passati» und hat tatsächlich mit Grazia ein ganz neues Leben begonnen. Der Text spricht also für sich, so Jay über den neuen Titel.

Grazia Gioffre und Peter Gielgen alias Jay sind auch im richtigen Leben ein echtes Dreamteam und zwei absolute Vollprofis: stimmgewaltig, sympathisch und stets bereit, Alles zu geben.

Dank der gebürtigen Italienerin Grazia ist das aktuelle Album mit einer ordentlichen Prise Dolce Vita gewürzt. «In unseren Texten geht es tatsächlich immer um uns zwei. Es sind Geschichten aus unserem Leben, aus unseren Erfahrungen. Es geht irgendwie immer um die Liebe und das Leben», so Grazia über das zweite Album.

(mamiamusic)