Greenpeace fordert am WEF mehr Gerechtigkeit

Greenpeace-Aktivisten haben eine sechs Meter hohe Justitia-Statue vor das Davoser Kongresszentrum gestellt, um die Konzerne des WEF an ihre Verantwortung zu erinnern. (im Bild Statue noch ausserhalb von Davos) © Keystone/Greenpeace Switzerland/Flurin Bertschinger

Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstag in Davos mit einer Aktion mehr Gerechtigkeit und Verantwortung von Unternehmen am Word Economic Forum (WEF) gefordert. Gleichzeitig wurde eine Studie über Vergehen von Unternehmen publiziert.