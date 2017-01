Grenzwacht findet unter anderem 30 Gramm Marihuana

Weil am letzten Wochenende die Schulferien zu Ende gingen, herrschte viel Grenzverkehr. Diesen nutzte der Grenzwachtkorps für Schwerpunktkontrollen an den Grenzübergängen Au und St.Margrethen.

Innert 24 Stunden 28 Delikte aufgedeckt

Bei der Schwerpunktkontrolle übers Wochenende konnten mehrere Erfolge verzeichnet werden. 28 Delikte wurden aufgedeckt, darunter waren 16 grössere Schmuggelfälle. 202 Kilogramm Fleisch, 16 Stangen Zigaretten und 46 Liter Alkohol wurden von den Grenzwächter sicher gestellt. Dies brachte dem Corps insgesamt 8000 Franken Bussgeld ein.

Knapp 30 Gramm Marihuana in einer Kaffeeschachtel entdeckt

Nebst den Lebensmitteln und Zigaretten hat der Grenzwachtkorps auch eine Schachtel mit 28,9 Gramm Marihuana gefunden.

Diese wurde in einem Linienbus geschmuggelt, das Marihuana befand sich in einem Tupperware-Gefäss, das sich wiederum in einer Kaffeeschachtel versteckte. Das Betäubungsmittel wurde eingezogen. Ausserdem wurde ein Slowake verzeigt, da er trotz Führerscheinentzug mit dem Auto unterwegs war. Auch ein Rumäne wurde festgenommen, er war wegen Verkehrsdelikten drei Mal zur Verhaftung ausgeschrieben.

(enf)