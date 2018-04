Grenzwächter schnappen Kriminaltouristen

Die Grenzwächter haben vergangenen Donnerstag zwei Serben kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der 38-Jährige und der 46-Jährige unter verschiedenen Namen wegen Vermögensdelikten und Einbruchdiebstählen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Im Fahrzeug wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Grenzwächter haben in St.Gallen, Graubünden und im Fürstentum Liechtenstein im März in sieben Fällen mutmassliches Tatwerkzeug und in zwei Fällen Diebesgut sichergestellt. In einem Fall wurde ein präparierter Zughaken für Opferstockdiebstähle gefunden, in einem anderen Fall in einer Kreditkarte versteckte Dietriche zum Öffnen von Schlössern entdeckt. Insgesamt wurden 15 Personen wegen Verdachts auf kriminelle Aktivitäten angehalten.

(red.)