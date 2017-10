Griechenland ist euer Wunschgegner

Fast 45 Prozent aller Teilnehmer der FM1Today-Umfrage wünschen sich als WM-Barrage-Gegner Griechenland. Griechenland liegt auf der FIFA-Weltrangliste an Platz 47, die restlichen möglichen Gegner bewegen sich alle um Platz 25. Je rund 20 Prozent hätten gerne, wenn die Schweiz gegen Nordirland oder Schweden spielen würde, eine Minderheit votete für Irland.

In den Playoffs, die am Dienstag um 14 Uhr in Zürich ausgelost werden, sind wie erwartet die Schweiz, Italien, Kroatien und Dänemark gesetzt. Ihre möglichen Gegner sind Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland. Das Hinspiel der Schweiz findet zwischen dem 9. und 11. November statt, das Rückspiel drei Tage später.

Die acht Gruppenköpfe an der Endrunde sind Russland (Gastgeber), Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich. Sollte die Schweiz die Qualifikation via Barrage schaffen, wäre sie in Topf 2, zu dem auch Spanien und England gehören. Mit einem Sieg gegen Portugal wäre die Schweiz im ersten Topf gewesen.

Die Fussball-WM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland statt.

