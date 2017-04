Orthodoxer Patriarch besucht Schweiz

Der griechisch-orthodoxe Patriarch Bartholomäus I. besuchte am Montag die Kathedrale St. Nikolaus in Freiburg. © Keystone/CYRIL ZINGARO

Der griechisch-orthodoxe Patriarch Bartholomäus I. hat zur Feier zweier Jubiläen die Schweiz besucht. Nach einem Aufenthalt in der Region Genf am Wochenende begab sich das Kirchenoberhaupt am Montag in die Stadt Freiburg.