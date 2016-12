Der griechische Botschafter Kyriakos Amiridis bei einem Treffen mit Brasiliens Präsident Michel Temer. Amiridis Leiche wurde in einem ausgebrannten Fahrzeug gefunden. Die Polizei geht von einem Mord aus. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE / PRESIDENCY OF BRAZIL/BETO BARATA / HANDOUT

Der griechische Botschafter in Brasilien ist getötet worden. Der Diplomat wurde tot in einem ausgebrannten Wagen in Nova Iguaçu im Norden von Rio de Janeiro entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.Ein Polizist habe den Mord gestanden, berichtete das Nachrichtenportal G1.